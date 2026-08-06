चौसाना में 53 लाख रुपये की स्मैक के साथ चौसाना का तस्कर गिरफ्तार
बुधवार को चौसाना में पुलिस ने 243 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक शोएब को गिरफ्तार किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस स्मैक की कीमत 53 लाख रुपये आंकी गई है। आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब स्मैक तस्करी से जुड़े अन्य लिंक की जांच कर रही है।
चौसाना। बुधवार को पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चौसाना निवासी एक युवक को 243 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 53 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अवश्यक कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय में पेश किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान शोएब पुत्र हनीफ निवासी चौसाना के रूप में हुई है। उसके कब्जे से 243 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के आधार पर स्मैक तस्करी से जुड़े उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक खंगाले जा रहे हैं, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके।बड़ी
मात्रा में नशीला पदार्थ मिलने की सूचना पर नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया।चौकी प्रभारी राहुल कुमार ने बताया कि आरोपी पर पहले से चोरी, अवैध हथियार और गैंगस्टर एक्ट सहित सात आपराधिक मामले दर्ज हैं। बरामदगी के आधार पर थाना झिंझाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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