Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चौसाना में 53 लाख रुपये की स्मैक के साथ चौसाना का तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
Follow us on Google News
share

बुधवार को चौसाना में पुलिस ने 243 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक शोएब को गिरफ्तार किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस स्मैक की कीमत 53 लाख रुपये आंकी गई है। आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब स्मैक तस्करी से जुड़े अन्य लिंक की जांच कर रही है।

चौसाना में 53 लाख रुपये की स्मैक के साथ चौसाना का तस्कर गिरफ्तार

चौसाना। बुधवार को पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चौसाना निवासी एक युवक को 243 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 53 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अवश्यक कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय में पेश किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान शोएब पुत्र हनीफ निवासी चौसाना के रूप में हुई है। उसके कब्जे से 243 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के आधार पर स्मैक तस्करी से जुड़े उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक खंगाले जा रहे हैं, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके।बड़ी

मात्रा में नशीला पदार्थ मिलने की सूचना पर नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया।चौकी प्रभारी राहुल कुमार ने बताया कि आरोपी पर पहले से चोरी, अवैध हथियार और गैंगस्टर एक्ट सहित सात आपराधिक मामले दर्ज हैं। बरामदगी के आधार पर थाना झिंझाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shamli News Crime News Shamli Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।