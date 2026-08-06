चौसाना में 53 लाख रुपये की स्मैक के साथ चौसाना का तस्कर गिरफ्तार

चौसाना। बुधवार को पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चौसाना निवासी एक युवक को 243 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 53 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अवश्यक कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय में पेश किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान शोएब पुत्र हनीफ निवासी चौसाना के रूप में हुई है। उसके कब्जे से 243 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के आधार पर स्मैक तस्करी से जुड़े उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक खंगाले जा रहे हैं, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके।बड़ी