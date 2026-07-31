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दुष्कर्म के आरोप में वाराणसी का युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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मिर्जापुर, संवाददताता अंतर्गत धारा 64(2)एम बीएनएस व 5एल/6 पाक्सो एक्ट मेंअंतर्गत धारा 64(2)एम बीएनएस व 5एल/6 पाक्सो एक्ट मेंअंतर्गत धारा 64(2)एम बीएनए

दुष्कर्म के आरोप में वाराणसी का युवक गिरफ्तार

मिर्जापुर, संवाददताता । चुनार कोतवाली की पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में वाराणसी के राजातालाब थाना क्षेत्र के शहशाहपुर निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी का चालान कर दिया। पुलिस ने बताया कि बीते 28 जुलाई को एक महिला ने एक आरोपी के खिलाफ नाबालिग पुत्री को शादी का झासा देकर दुष्कर्म करने के बाद धमकी व गाली-गलौज करने के संबंध में रपट दर्ज कराया था। आरोपी के खिलाफ धारा 69,351(3),352 बीएनएस के तहत दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी। टीम के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक चुनार ने शुक्रवार को उप निरीक्षक कुमार संतोष चौकी प्रभारी अदलपुरा को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी वाराणसी के राजातालाब थाना क्षेत्र के शहशाहपुर गांव निवासी करन पुत्र प्रकाश को अदलपुरा से गिरफ्तार कर अंतर्गत धारा 64(2)एम बीएनएस व 5एल/6 पाक्सो एक्ट के तहत चालान कर दिया।

शांतिभंग में 20 का चालान

मिर्जापुर। जिले के विभिन्न थानों की पुलिस ने शांतिभंग के आरोप में 20 व्यक्तियों का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170/126/135 में गिरफ्तार कर चालान कर दिया। इनमें अदलहाट से तीन, जिगना से दो, हलिया व लालगंज से एक-एक, संतनगर से छह और ड्रमण्डगंज थाना क्षेत्र से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस मामले में आरोपी का नाम क्या है?
दुष्कर्म का आरोपी वाराणसी के राजातालाब थाना क्षेत्र के शहशाहपुर गांव निवासी करन पुत्र प्रकाश है।
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