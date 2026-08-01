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महिलाओं पर फब्तियां कसने वाला मनचला गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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महाराजगंज तराई पुलिस ने मिशन शक्ति एवं एंटी-रोमियो अभियान के तहत एक युवक को महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया। युवक ने राहगीर महिलाओं पर अश्लील गाने गाकर फब्तियां कसी थीं। पुलिस ने उसे पकड़कर न्यायालय में पेश किया, और अभियान की सख्त कार्रवाइयों की पुष्टि की।

महिलाओं पर फब्तियां कसने वाला मनचला गिरफ्तार

बलरामपुर। मिशन शक्ति एवं एंटी-रोमियो अभियान के तहत महाराजगंज तराई पुलिस ने महिलाओं और युवतियों पर अश्लील टिप्पणी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। पुलिस के अनुसार गश्त के दौरान सूचना मिली कि औरैया पुलिया के पास एक युवक राहगीर महिलाओं पर अश्लील गाने गाकर फब्तियां कस रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम को देखकर वह भागने लगा, लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसकी पहचान दीपक कुमार (23) पुत्र स्वर्गीय गोरखनाथ पाठक, निवासी सुगानगर, थाना महाराजगंज तराई के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया।

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विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी-रोमियो अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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