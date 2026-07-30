लखीमपुर का 25 हजार का इनामी पुलिस के हत्थे चढ़ा
हरदोई में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थाना बघौली पुलिस ने 25 हजार के इनामी आरोपी सलमान उर्फ सलीम बंजारा को गिरफ्तार किया। वह हत्या के प्रयास और कई गंभीर अपराधों में वांछित था।
हरदोई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित एवं इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थाना बघौली पुलिस ने 25 हजार के इनामी आरोपी सलमान उर्फ सलीम बंजारा निवासी खदुआ खूंटी हेमपुर टांडा थाना मैगलगंज जनपद लखीमपुर खीरी को भीठादान मोड़ से गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष बघौली प्रशान्त दुबे ने बताया कि आरोपी थाना बघौली में दर्ज वर्ष 2019 के हत्या के प्रयास के मुकदमे में वांछित था। उसके खिलाफ गोवध, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं।
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