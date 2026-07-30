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दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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अमरगढ़ में आसपुर देवसरा क्षेत्र के एक गांव में विक्रम चौहान को महिला से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी को तेलियानी पुलिया के पास से पकड़ा और अदालत में पेश किया। यह केस पीड़िता की शिकायत पर दर्ज किया गया था।

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

अमरगढ़। आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला से दुष्कर्म के आरोप में नामजद आरोपी विक्रम चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे थाना क्षेत्र की तेलियानी पुलिया के पास से पकड़कर न्यायालय में पेश किया। बता दें कि कुछ दिन पहले एक गांव की एक महिला ने पड़ोसी देवर विक्रम चौहान पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। प्रभारी राकेश कुमार चौरसिया ने बताया कि नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है।

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