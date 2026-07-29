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दहेज उत्पीड़न मामले के दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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फतेहपुर के जाफरगंज पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के मामले में शिवबाबू और पप्पू को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ 2009 में दर्ज मामले में कोर्ट से वारंट जारी था। पुलिस ने दोनों को बुधवार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।

दहेज उत्पीड़न मामले के दो गिरफ्तार

फतेहपुर। जाफरगंज पुलिस ने सुल्तानगढ़ गांव निवासी शिवबाबू और पप्पू के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद से दोनों फरार चल रहे थे। दोनों के खिलाफ वर्ष 2009 के दहेज उत्पीड़न एवं मारपीट से जुड़े मुकदमे में कोर्ट से वारंट जारी था। पुलिस ने दोनों आरोपितों को बुधवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है।

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