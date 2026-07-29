दहेज उत्पीड़न मामले के दो गिरफ्तार
फतेहपुर के जाफरगंज पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के मामले में शिवबाबू और पप्पू को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ 2009 में दर्ज मामले में कोर्ट से वारंट जारी था। पुलिस ने दोनों को बुधवार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।
फतेहपुर। जाफरगंज पुलिस ने सुल्तानगढ़ गांव निवासी शिवबाबू और पप्पू के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद से दोनों फरार चल रहे थे। दोनों के खिलाफ वर्ष 2009 के दहेज उत्पीड़न एवं मारपीट से जुड़े मुकदमे में कोर्ट से वारंट जारी था। पुलिस ने दोनों आरोपितों को बुधवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें