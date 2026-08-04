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प्रतिबंधित पशु की तस्करी में जीजा और साले गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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नवाबगंज, बाराबंकी में पुलिस ने प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी और वध के मामले में फरार जीजा और साले को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में अखिलेश वर्मा और प्रशांत वर्मा शामिल हैं। पुलिस ने दोनों को रिमाण्ड के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। इससे पहले एक आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में घायल हुई थी।

प्रतिबंधित पशु की तस्करी में जीजा और साले गिरफ्तार
प्रतिबंधित पशु की तस्करी में जीजा और साले गिरफ्तार

नवाबगंज, संवाददाता। प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी और वध के मामले में फरार चल रहे वांछित जीजा और साले को पुलिस ने मंगलवार को बाराबंकी जिले से गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों को अभियुक्तों को रिमाण्ड के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। एसओ अभय सिंह ने बताया कि प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी में वांछित आरोपी अखिलेश वर्मा निवासी ग्राम उस्मानपुर, थाना कोठी, जनपद बाराबंकी को कोठी-जैतपुर मार्ग से एसआई गौरव सिंह की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, दूसरे आरोपी प्रशांत वर्मा निवासी ग्राम मिर्जापुर, थाना असंद्रा, जनपद बाराबंकी को सिधौरा-कोरवा मार्ग से गिरफ्तार किया गया।

आरोपी प्रशान्त अपने बहनोई अखिलेश के नाम डीसीएम फाइनेंस करवाकर प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी करता था। इसी मामले में पुलिस दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस से हुई मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली भी लगी थी।

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