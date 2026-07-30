दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने किया चालान
गजरौला में पुलिस ने 17 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने छात्रा की दो सहेलियों के साथ मिलकर उसे एक कमरे में बंधक बना दिया और दुष्कर्म किया। एक युवक ने छात्रा का अश्लील वीडियो भी बनाया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को चालान किया है।
गजरौला। पुलिस ने 17 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर चालान किया है। अश्लील वीडियो बनाने वाले आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। रजबपुर थाना क्षेत्र की 17 वर्षीय छात्रा को उसकी दो सहेलियां जन्मदिन का उपहार देने के बहाने नगर स्थित एक कमरे में ले गईं। आरोप है कि वहां पहले से ही मौजूद दो युवकों ने छात्रा को कमरे में बंद किया। एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया तथा दूसरे ने उसकी अश्लील वीडियो बनाई। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने छात्रा को करीब आधा घंटे तक बंधक बनाकर रखा।
किसी को बताने पर आरोपियों ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी छात्रा को दी थी। छात्रा ने परिवार वालों को घटना की जानकारी दी थी। परिवार वाले छात्रा को लेकर थाने पहुंचे थे तथा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के लिए तहरीर दी थी। इस मामले में पुलिस ने मीरपुर गांव निवासी अक्षय, शिवम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी अक्षय को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया है।
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