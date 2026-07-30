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महिला से दुष्कर्म के आरोप में वांछित आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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शामली में थाना आदर्शमंडी पुलिस ने एक महिला से दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की थी और एसपी एनपी सिंह ने तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए थे। आरोपी अजय, शाहदरा का निवासी है। पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

महिला से दुष्कर्म के आरोप में वांछित आरोपी गिरफ्तार

शामली। थाना आदर्शमंडी पुलिस ने घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी महिला अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। आदर्शमंडी क्षेत्र में एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया था। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी एनपी सिंह ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। गुरूवार को आदर्शमंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी अजय पुत्र महावीर निवासी हरदेव पुरी, शाहदरा, दिल्ली को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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