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स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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जलालगढ़ थाने की पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई के दौरान प्रिंस कुमार को गिरफ्तार किया है। उसे 11 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया। थानाध्यक्ष दीपक कुमार के अनुसार, करियात से जलालगढ़ बाजार आने वाली सड़क पर गश्ती के दौरान स्मैक बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार

जलालगढ़, एक संवाददाता। जलालगढ़ थाना पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 11 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान जलालगढ़ प्रखंड के डोकरेल वार्ड संख्या-2 निवासी प्रिंस कुमार के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि करियात से जलालगढ़ बाजार आने वाली सड़क पर वाहन जांच एवं गश्ती के दौरान युवक के पास से 11 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर थाना लाया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

आगे की जांच चल रही है।

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