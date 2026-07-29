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पॉक्सो एक्ट के मामले में नाबालिग गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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स्थानीय पुलिस ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। किशोर को किशोर न्याय अधिनियम के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। थानाध्यक्ष ओमप्रकाश ने बताया कि पुलिस गंभीरता और निष्पक्षता से कार्रवाई कर रही है, और मामले की पूरी जांच की जा रही है।

पॉक्सो एक्ट के मामले में नाबालिग गिरफ्तार

परसा, एक संवाददाता। स्थानीय पुलिस ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत किशोर को किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से आगे की प्रक्रिया शुरू की गई। थानाध्यक्ष ओमप्रकाश ने बताया कि पॉक्सो एक्ट जैसे संवेदनशील मामलों में पुलिस पूरी गंभीरता और निष्पक्षता के साथ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार प्रत्येक मामले की गहन जांच की जाती है तथा न्यायालय के निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाता है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।

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