नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में वांछित गिरफ्तार
मंडी थाना पुलिस ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी कलीम को गिरफ्तार किया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने गंभीर धाराओं में बदलाव करके आरोप लगाते हुए कलीम को खटीको का कुआं क्षेत्र से गिरफ्तार किया। उसे न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
मंडी थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहे आरोपी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, विवेचना और साक्ष्य जुटाने के दौरान मामले में पहले दर्ज धाराओं में बदलाव करते हुए अधिक गंभीर धाराएं बढ़ाई गईं। पुलिस के मुताबिक, मंगलवार को पीड़िता की मां की तहरीर पर खटीको का कुआं निवासी कलीम पुत्र स्व अब्दुल मलिक के खिलाफ नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ के आरोप में मंडी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा परिवर्तन करते हुए दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराएं शामिल की गईं।
मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने खटीको का कुआं क्षेत्र में दबिश देकर कलीम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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