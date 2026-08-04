Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में वांछित गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

मंडी थाना पुलिस ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी कलीम को गिरफ्तार किया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने गंभीर धाराओं में बदलाव करके आरोप लगाते हुए कलीम को खटीको का कुआं क्षेत्र से गिरफ्तार किया। उसे न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में वांछित गिरफ्तार

मंडी थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहे आरोपी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, विवेचना और साक्ष्य जुटाने के दौरान मामले में पहले दर्ज धाराओं में बदलाव करते हुए अधिक गंभीर धाराएं बढ़ाई गईं। पुलिस के मुताबिक, मंगलवार को पीड़िता की मां की तहरीर पर खटीको का कुआं निवासी कलीम पुत्र स्व अब्दुल मलिक के खिलाफ नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ के आरोप में मंडी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा परिवर्तन करते हुए दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराएं शामिल की गईं।

मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने खटीको का कुआं क्षेत्र में दबिश देकर कलीम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rape Saharanpur Latest News Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।