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दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, ललितपुर
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तालबेहट में पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार वाजपेई के निर्देशन में, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सुरेंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी ने कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने दबोचा

तालबेहट। पुलिस अधीक्षक ललितपुर संजीव कुमार वाजपेई के निर्देशन में वांंछितों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तालबेहट कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को दबोच लिया और आवश्यक औपचारिकताओं के बाद न्यायालय में पेश करके जेल भेजा। कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत एक ग्राम में नाबालिग किशोरी के साथ युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित के परिजनों को जानकारी होने के बाद उन्होंने ग्राम खांदी मजरा आमवारा टपरन निवासी सुरेंद्र कुशवाहा पुत्र कालूराम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके बाद से पुलिस को उक्त आरोपित की तलाश थी। कोतवाली पुलिस ने छापेमारी अभियान के दौरान आरोपित को नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया।

कार्रवाई के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अशोक कुमार वर्मा, निरीक्षक उदयवीर सिंह, हेड कांस्टेबल शिववीर सिंह शामिल रहे।

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