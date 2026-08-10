कटिहार : कुरसेला : 403 ग्राम स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार, एक आरोपी फरार
कटिहार के कुरसेला में पुलिस ने सूचना के आधार पर विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान 403 ग्राम स्मैक के साथ मनीष कुमार नाम के युवक को गिरफ्तार किया। स्मैक की कीमत पांच लाख रुपए आंकी जा रही है। एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।
कटिहार से शशिरमण की रिपोर्ट कुरसेला, निज प्रतिनिधि। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एसएच 77 पर विशेष वाहन जांच अभियान चलाकर डुमरिया महंत स्थान के पास से 403 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। जबकि एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बरामद स्मैक की कीमत पांच लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार युवक की पहचान तीनघरिया निवासी मनीष कुमार (25) के रूप में हुई है।थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने डुमरिया महंत स्थान के समीप विशेष वाहन जांच अभियान चलाया। इसी दौरान संदिग्ध गतिविधि के आधार पर जांच करने पर मनीष कुमार के पास से 403 ग्राम स्मैक बरामद की गई।
पुलिस ने स्मैक जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में एक अन्य आरोपी फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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