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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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मिर्जापुर में पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी अंकुश सिंह को गिरफ्तार किया है। युवती ने तीन अगस्त को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया गया है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार

मिर्जापुर। देहात कोतवाली पुलिस ने युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को मंगलवार गिरफ्तार किया है। तीन अगस्त को एक युवती ने नामजद अभियुक्त के विरूद्ध शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी समोगरा निवासी अंकुश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।

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