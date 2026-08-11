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विदेश में नौकरी का झांसा देकर ठगी का आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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लीबिया और जॉर्डन में नौकरी दिलाने के नाम पर धनंजय सिंह ने फर्जी वीजा और टिकट बनाकर 2.21 लाख रुपये की ठगी की। उसने आरोपित से पैसे मांगने पर गाली-गलौज और मारपीट की, साथ ही जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

विदेश में नौकरी का झांसा देकर ठगी का आरोपी गिरफ्तार

पादरी बाजार, हिन्दुस्तान संवाद। लीबिया और जॉर्डन में नौकरी दिलाने के नाम पर कूटरचित फर्जी वीजा और टिकट तैयार कर 2.21 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अभियुक्त ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर पीड़ित से कुल 2,21,500 रुपये लिए। रकम वापस मांगने पर गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तार आरोपी धनंजय सिंह पुत्र सतदेव सिंह, ग्राम हरनाथपुर ताड़ी बाजार, थाना अंदर, सिवान (बिहार) का निवासी है और वर्तमान में दिल्ली में रह रहा था।

पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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