विदेश में नौकरी का झांसा देकर ठगी का आरोपी गिरफ्तार
लीबिया और जॉर्डन में नौकरी दिलाने के नाम पर धनंजय सिंह ने फर्जी वीजा और टिकट बनाकर 2.21 लाख रुपये की ठगी की। उसने आरोपित से पैसे मांगने पर गाली-गलौज और मारपीट की, साथ ही जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पादरी बाजार, हिन्दुस्तान संवाद। लीबिया और जॉर्डन में नौकरी दिलाने के नाम पर कूटरचित फर्जी वीजा और टिकट तैयार कर 2.21 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अभियुक्त ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर पीड़ित से कुल 2,21,500 रुपये लिए। रकम वापस मांगने पर गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तार आरोपी धनंजय सिंह पुत्र सतदेव सिंह, ग्राम हरनाथपुर ताड़ी बाजार, थाना अंदर, सिवान (बिहार) का निवासी है और वर्तमान में दिल्ली में रह रहा था।
पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें