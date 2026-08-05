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मासूम के साथ कुकर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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असमोली थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया जिसने एक छह वर्षीय बच्चे को बहलाकर कब्रिस्तान में कुकर्म किया। सोमवार शाम को बच्चा खेल रहा था जब आरोपी ने उसे ले जाकर यह घिनौना कृत्य किया। पीड़ित के पिता की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया।

मासूम के साथ कुकर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

असमोली थाना क्षेत्र में मासूम को बहलाकर कब्रिस्तान में ले जाकर कुकर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था लेकिन गहनता से जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची और आरोपी को जेल भेज दिया। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी छह वर्षीय मासूम सोमवार शाम घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान एक युवक मासूम को बहलाकर ले गया था और कब्रिस्तान में ले जाकर कुकर्म किया था। पुलिस ने पीड़ित के पिता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोपी की पहचान कर बुधवार को पकड़ लिया।

थाना प्रभारी मोहित चौधरी ने बताया कि शहबाजपुर कला निवासी मोहम्मद मुशीर को लाल मस्जिद के पास से गिरफ्तार कर चालान कर दिया।

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