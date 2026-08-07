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दहेज हत्या मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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बहराइच में पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए दिलीप कुमार को कोर्ट में पेश किया। कृषि भवन के कर्मचारी की पत्नी की हत्या के आरोप में उसे पकड़ा गया। उपनिरीक्षक सुरेन्द्र प्रताप यादव और टीम ने दबिश देकर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

दहेज हत्या मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार

बहराइच। देहात कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक सुरेन्द्र प्रताप यादव, सिपाही विकास यादव, संजू वर्मा ने कृषि भवन के पास दबिश दी। पुलिस ने दो दिन पूर्व कृषि भवन कर्मी की पत्नी की दहेज हत्या मामले में नामजद पति सीतापुर जिले के बिस्वां थाने के कारीपुर निवासी दिलीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया। गहन पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किए जाने पर जेल भेज दिया गया है।

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