Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हनीट्रैप गैंग का भंडाफोड़ : एनकाउंटर की धमकी देकर ठगी करने वाले दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने हनीट्रैप के जरिए युवकों से उगाही करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर युवकों को फंसाकर फर्जी ऑफिस में बुलाया और खुद को पुलिसकर्मी बताकर रंगदारी मांगी। पुलिस ने राहुल और आकाश को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

हनीट्रैप गैंग का भंडाफोड़ : एनकाउंटर की धमकी देकर ठगी करने वाले दो गिरफ्तार

ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने हनीट्रैप के जरिए युवकों से उगाही करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह पहले इंस्टाग्राम पर युवकों को अपने जाल में फंसाता था, फिर उन्हें मिलने के बहाने बुलाकर फर्जी कार्यालय ले जाता था। वहां खुद को पुलिस अफसर बताकर मुकदमे में फंसाने और बदनाम करने की धमकी देकर मोटी रकम वसूली जाती थी। पुलिस के अनुसार रिठानी निवासी नीरज पाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि शशांक शर्मा, राहुल, आकाश और दो अन्य साथियों ने पुलिस अफसर होने का झांसा देकर दो लाख रुपये की रंगदारी मांगी तथा 10 हजार रुपये अपने खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने राहुल पाल (25 वर्ष) निवासी रिठानी और आकाश (20 वर्ष) निवासी पुट्ठा, थाना टीपीनगर को गिरफ्तार कर लिया।

ये भी पढ़ें:फर्जी पुलिस दफ्तर में सीओ से लेकर सिपाही तक फर्जी

पुलिस पूछताछ

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनकी पांच सदस्यों की टीम है। इंस्टग्राम के माध्यम से युवकों को बुलाता था। इसके बाद उन्हें मोहकमपुर स्थित दफ्तर में ले जाकर नकली पुलिस अफसर फर्जी एफआईआर दिखाते थे। एनकाउंटर और जेल भेजने का डर दिखाकर रुपये वसूलते थे।

न्यूड वीडियो कॉल

आरोपी खुद ही लड़की बनकर युवकों से बात करते थे। पहले दोस्ती करते फिर अश्लील बातचीत कर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते थे। इसके बाद फर्जी शिकायत तैयार कर उन्हें डराते थे। फिर मुकदमे और जेल भेजने और एनकाउंटर की धमकी देकर पुलिस चौकी बुलाते थे। वहां खुद को इंस्पेक्टर और दरोगा बताकर दबाव बनाते और रुपए वसूले जाते थे।

सामान बरामदगी

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बिना नंबर प्लेट की कार, एक नंबर प्लेट, दो फोन, टेलीफोन, लैपटॉप, टैबलेट, कैलकुलेटर, फोन-पे रिसीवर बॉक्स, वॉकी-टॉकी, मोहर, नेम प्लेट तथा कई प्रार्थना पत्र, फाइलें और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं।

गिरोह की तलाश

गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जा रही है। - विनायक भोसले, एसपी सिटी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गिरोह किस तरीके से युवकों को फंसाते थे?
गिरोह इंस्टाग्राम पर युवकों को अपने जाल में फंसाता था और फिर उन्हें फर्जी कार्यालय में बुलाकर खुद को पुलिस अफसर बताकर धमकी देकर रकम वसूलता था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Brahmapuri Meerut Latest News Meerut News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।