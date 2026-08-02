हनीट्रैप गैंग का भंडाफोड़ : एनकाउंटर की धमकी देकर ठगी करने वाले दो गिरफ्तार

ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने हनीट्रैप के जरिए युवकों से उगाही करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर युवकों को फंसाकर फर्जी ऑफिस में बुलाया और खुद को पुलिसकर्मी बताकर रंगदारी मांगी। पुलिस ने राहुल और आकाश को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने हनीट्रैप के जरिए युवकों से उगाही करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह पहले इंस्टाग्राम पर युवकों को अपने जाल में फंसाता था, फिर उन्हें मिलने के बहाने बुलाकर फर्जी कार्यालय ले जाता था। वहां खुद को पुलिस अफसर बताकर मुकदमे में फंसाने और बदनाम करने की धमकी देकर मोटी रकम वसूली जाती थी। पुलिस के अनुसार रिठानी निवासी नीरज पाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि शशांक शर्मा, राहुल, आकाश और दो अन्य साथियों ने पुलिस अफसर होने का झांसा देकर दो लाख रुपये की रंगदारी मांगी तथा 10 हजार रुपये अपने खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने राहुल पाल (25 वर्ष) निवासी रिठानी और आकाश (20 वर्ष) निवासी पुट्ठा, थाना टीपीनगर को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस पूछताछ पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनकी पांच सदस्यों की टीम है। इंस्टग्राम के माध्यम से युवकों को बुलाता था। इसके बाद उन्हें मोहकमपुर स्थित दफ्तर में ले जाकर नकली पुलिस अफसर फर्जी एफआईआर दिखाते थे। एनकाउंटर और जेल भेजने का डर दिखाकर रुपये वसूलते थे।

न्यूड वीडियो कॉल आरोपी खुद ही लड़की बनकर युवकों से बात करते थे। पहले दोस्ती करते फिर अश्लील बातचीत कर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते थे। इसके बाद फर्जी शिकायत तैयार कर उन्हें डराते थे। फिर मुकदमे और जेल भेजने और एनकाउंटर की धमकी देकर पुलिस चौकी बुलाते थे। वहां खुद को इंस्पेक्टर और दरोगा बताकर दबाव बनाते और रुपए वसूले जाते थे।

सामान बरामदगी पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बिना नंबर प्लेट की कार, एक नंबर प्लेट, दो फोन, टेलीफोन, लैपटॉप, टैबलेट, कैलकुलेटर, फोन-पे रिसीवर बॉक्स, वॉकी-टॉकी, मोहर, नेम प्लेट तथा कई प्रार्थना पत्र, फाइलें और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं।

गिरोह की तलाश गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जा रही है। - विनायक भोसले, एसपी सिटी