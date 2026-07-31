कली सोना गिरवी रखने पहुंचे तीनों आरोपी भेजे जेल, एटा व मथुरा के सरगना की तलाश

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। सासनीगेट क्षेत्र के आगरा रोड स्थित मुथूट फिनकॉर्प (फाइनेंस कंपनी) की शाखा में नकली व मिलावटी सोने को गिरवी रखने पहुंचे तीनों आरोपियों को गुरुवार को पुलिस ने जेल भेज दिया। साथ ही इनकी स्विफ्ट कार को सीज कर दिया है। इनके गिरोह के पांच आरोपी फरार हैं। सरगना मथुरा व एटा के हैं, जो मथुरा के वृंदावन की शाखा में भी एक करोड़ रुपये की ठगी कर चुके हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। आगरा रोड स्थित मुथूट फाइनेंस के ब्रांच मैनेजर ललित कुमार ने मुकदमे में कहा है कि मंगलवार को वे इगलास में थे। उनकी जगह शाखा प्रबंधक आदर्श राहुल थे। तब पहले इगलास क्षेत्र के रामपुर वक्टरा निवासी भैरव पुत्र चंद्रवीर व इगलास के ही गांव खेरिया गुरुदेव निवासी सुभाष चंद्र पुत्र चंद्र पाल आए और गोल्ड लोन के लिए आदर्श राहुल से बात कीं। गोल्ड दिखाने को कहा तो बोले कि कल गोल्ड लेकर आएंगे। इसी क्रम में बुधवार को सुभाष व भैरव फिरोजाबाद के मटसैना निवासी अवनीश कुमार पुत्र कमलेश कुमार के साथ 22.1 ग्राम का एक नेकलेस लेकर पहुंचे थे। उस समय ललित कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने सोने की शुद्धता न के बराबर पाए जाने पर लोन देने से मना कर दिया। इस पर आरोपियों ने मैनेजर को जान से मारने की धमकी और शाखा के बाहर देख लेने की बात कही। इससे डरकर ललित ने लोक की प्रक्रिया शुरू कर दी। तभी आरोपियों ने बताया कि आपकी वृंदावन शाखा से हमारे भाई एटा के जलेसर क्षेत्र के मंशा मानिकपुर निवासी राजीव यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक करोड़ रुपये का लोन ऐसे ही आभूषणो पर ले रखा है। मुझे भी ये गोल्ड राजीव यादव और उसके मित्र मथुरा देहात के गांव अक्का सौखा निवासी जगदीश ने ने सासनीगेट चौराहे पर एक्सटर कार से आकर दिया था। इस गिरोह का कार्य कई राज्यों में फैला हुआ है। इसी बीच पता चला कि इनके साथ दो लड़की स्विफ्ट कार में आई हैं। इनके नाम गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र के हरमुखपुरी निवासी निधि भारती पुत्री कुंवरपाल, गाजियाबाद के ही मोदीनगर शेरपुर निवासी मुस्कान पुत्री अजय कुमार हैं। बाद में पुलिस बुला ली गई, जिसके बाद आरोपियों को पकड़ा गया। सासनीगेट थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार ने बताया कि भैरव, सुभाष व अवनीश को जेल भेज दिया है। पांच आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है。