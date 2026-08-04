एनडीपीएस एक्ट में 25 हजार का इनामी गिरफ्तार
मिर्जापुर में कछवां पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी संतोष उपाध्याय उर्फ महाकाल गुरु उर्फ डाक्टर को गिरफ्तार किया। वह भदोही जिले के मधुपट्टी गांव का निवासी है और उस पर कुल 12 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे पकड़ा।
मिर्जापुर। कछवां पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी को सोमवार धर दबोचा। इनामी भदोही जिले के सुरियावां थाना क्षेत्र के मधुपट्टी गांव निवासी संतोष उपाध्याय उर्फ महाकाल गुरु उर्फ डाक्टर के विरुद्ध कछवां थाने में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज था। वह काफी दिनों से फरार चल रहा था। एसपी की ओर से उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कछवां से इनामी को गिरफ्तार कर लिया। इनामी पर भदोही जिले में एनडीपीएस, आबकारी, गुंडा समेत कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं।
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