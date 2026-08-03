पुलिस ने 11 वर्षो से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार
पुलभट्टा पुलिस ने 11 साल से फरार आरोपी हरजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि आरोपी को रविवार शाम लालपुर से पकड़ा गया। हरजीत सिंह 2015 से फरार था। पुलिस टीम में उप निरीक्षक ओम प्रकाश नेगी और कांस्टेबल शामिल थे। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया।
किच्छा। पुलभट्टा पुलिस ने 11 वर्षो से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को एसएसपी अजय गणपति ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि पुलभट्टा पुलिस टीम ने वर्ष 2015 से फरार चल रहे आरोपी हरजीत सिंह पुत्र प्यारा सिंह निवासी चड्ढा पेपर मिल के पास, ग्राम धनोरा बिलासपुर रामपुर को रविवार शाम लालपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक ओम प्रकाश नेगी, कांस्टेबल चारु पंत, दीप लोहनी, भूपेंद्र आर्य रहे।
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