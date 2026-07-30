गोरौल में चोरी की बाइक बेचते चार धरे गए
गोरौल में पुलिस ने बुधवार रात चोरी की बाइक बेचते चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों में अमन कुमार, आकाश कुमार, सुशांत कुमार और विकास कुमार शामिल हैं। इन्होंने हरILOचौनपुर के मो. कासिम की बाइक चुराई थी। गिरफ्तार चारों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया।
गोरौल। मुजफ्फरपुर-हाजीपुर मुख्य मार्ग पर इस्लामपुर गांव के समीप बुधवार की रात चोरी की बाइक बेचते चार शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। धरे गए आरोपितों में बेलसर थाने के नगवां निवासी अमन कुमार, आकाश कुमार, मिश्रौलिया जगदीश निवासी सुशांत कुमार और चकबाजा निवासी विकास कुमार शामिल हैं। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि हरिलोचनपुर थाने के चकफैज निवासी मो. कासिम की बाइक चुराई थी, जिसे बेचने के लिए लाइन होटल पर सौदा कर रहे थे। थानेदार ने बताया कि सूचना के आधार पर बाइक सहित चारों शातिरों को पकड़ लिया गया। चारों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया।
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