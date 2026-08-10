महिला सहित चार तस्कर 38 लीटर शराब के साथ धराएं

नियामताबाद,हिन्दुस्तान संवाद। अलीनगर थाने की पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने लोको कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर के समीप से बीते शनिवार की देर शाम एक महिला सहित चार अंतरराज्यीय तस्करों को 38 लीटर से अधिक अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा। जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस अगली कार्रवाई में जुट गई। पीडीडीयू नगर सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर शराब तस्करों के खिलाफ हो रही कार्रवाई के तहत अलीनगर थाना प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह और आरपीएफ एएसआई राकेश सिंह टीम के साथ लोको कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर के पास संदिग्धों की जांच पड़ताल कर रहे थे।

इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ तस्कर झोला और बैग में शराब लेकर किसी ट्रेन से बिहार जाने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस और आरपीएफ की टीम ने मौके पर दबिश दी। जहां एक महिला सहित चार तस्करों को टीम ने दबोचा। जिन्हें गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले आई। पुलिस तस्कर बिहार के रोहतास जिले के डेहरी मोहन बिगहा निवासी रंजीत कुमार, डालमिया नगर निवासी प्रकाश कुमार, गया जिले के बुनियादगंज रूपसपुर निवासी अंकित कुमार और नवादा जिले के अकबरपुर दीरी निवासी प्रीति कुमारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अगली कार्रवाई में जुट गई। पुलिस के अनुसार तस्करों के पास से 38 लीटर से अधिक अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है। जिसे वे तस्करी कर बिहार ले जा रहे थे। गिरफ्तारी टीम में एसआई अनिल कुमार पासवान, आरक्षी इंद्रजीत यादव, संतोष कुमार, दीपाली शुक्ल, आरपीएफ आरक्षी अमित कुमार चौरसिया, आनंद कुमार, प्रमोद कुमार यादव शामिल रहे।