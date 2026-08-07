लखीसराय:शराबी गिरफ्तार, छह लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद
लखीसराय के बड़हिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और 6.375 लीटर विदेशी शराब बरामद की। यह कार्रवाई बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत की गई। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है और बरामद शराब के मामले में अन्य तस्करों के खिलाफ जांच जारी है।
लखीसराय से मनीष की रिपोर्ट बड़हिया, निज प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र में गुरुवार को पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाई के दौरान एक शराबी को गिरफ्तार किया, जबकि छह लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद की। दोनों मामलों में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। पहली कार्रवाई में पुलिस ने प्रखंड के डुमरी पंचायत अंतर्गत गोपालपुर गांव निवासी तपेश्वर महतो के पुत्र सौरभ कुमार को उसके घर के समीप शराब के नशे में हंगामा और शोर-शराबा करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर चिकित्सीय जांच कराई, जिसमें उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई।
वहीं दूसरी कार्रवाई में गुप्त सूचना के आधार पर गंगासराय स्थित एक मोटरसाइकिल दुकान के समीप झाड़ियों में छिपाकर रखी गई 12 बोतलों में बंद कुल 6.375 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बरामद शराब को जब्त कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को शुक्रवार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। वहीं बरामद शराब के मामले में संबंधित तस्करों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें