254 ग्राम अफीम के साथ आरोपी गिरफ्तार
भमोरा में पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की जांच करते हुए 254 ग्राम अफीम की तस्करी में एक आरोपी कासिम को गिरफ्तार किया। युवक ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और उसकी तलाशी में अफीम मिली। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
भमोरा। देवचरा-बल्लिया मार्ग पर संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही पुलिस ने रविवार को 254 ग्राम अफीम की तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार सिंह ने बताया कि उप निरीक्षक शैलेंद्र तोमर अपनी टीम के साथ देवचरा से बल्लिया जाने वाली सड़क पर नहर पुलिया के पास वाहनों की जांच कर रहे थे। उसी समय दोपहर करीब एक बजे पुलिस को देखकर युवक भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ कर तलाशी ली तो उसके पास से 254 ग्राम अफीम बरामद हुई। उसने अपना नाम कासिम पुत्र जमील निवासी कस्बा बनिया नयी बस्ती थाना वजीरगंज बदायूं बताया है।
पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें