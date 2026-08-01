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17 ग्राम स्मैक, 1500 रुपये के साथ आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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17 ग्राम स्मैक, 1500 रुपये के साथ आरोपी गिरफ्तार17 ग्राम स्मैक, 1500 रुपये के साथ आरोपी गिरफ्तार17 ग्राम स्मैक, 1500 रुपये के साथ आरोपी गिरफ्तार17 ग्र

17 ग्राम स्मैक, 1500 रुपये के साथ आरोपी गिरफ्तार

बहादराबाद कोतवाली पुलिस ने कांवड़ मेला ड्यूटी के दौरान एक आरोपी को 17 ग्राम स्मैक और स्मैक बिक्री के 1500 रुपये नगद के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि कांवड़ियों और नशा करने वालों को स्मैक बेचता है। बताया कि स्मैक की यह खेप सलेमपुर निवासी आरिफ से खरीदी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस ऐक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सप्लायर की तलाश शुरू कर दी है। वहीं एसएचओ अमरजीत सिंह ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सोहेल पुत्र अमजद निवासी बहादराबाद बताया। ड्रग डिटेक्शन किट से बरामद पदार्थ की जांच की गई।

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जांच में स्मैक की पुष्टि होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में सप्लायर आरिफ को नामजद किया गया है।

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