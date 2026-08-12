पिकअप वैन से 1054 लीटर विदेशी शराब जब्त, चालक गिरफ्तार

गंगटा थाना पुलिस ने 1054.44 लीटर विदेशी शराब के साथ एक पिकअप वैन चालक को गिरफ्तार किया। चालक ने शराब को देवघर से लाकर बरियारपुर ले जाने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब तस्करी के नेटवर्क की जांच कर रही है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

टेटियाबंबर, एक संवाददाता। गंगटा थाना पुलिस ने सोमवार की देर शाम गुप्त सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1054.44 लीटर विदेशी शराब के साथ एक पिकअप वैन चालक को गिरफ्तार किया है। थाना से करीब 200 गज की दूरी पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक पिकअप वैन को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में शराब लदी मिली। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर जब्त वाहन को थाना ले आई।

शराब की बरामदगी पिकअप वाहन से क्लासिक ओल्ड हॉबिट व्हिस्की की 750 एमएल, 375 एमएल और 180 एमएल की कुल 118 पेटियां मिलीं। बरामद शराब की कुल मात्रा 1054.44 लीटर आंकी गई। मामले में गणपति राय पिता सहदेव राय साकिन गेडा पाथल, थाना एवं जिला जामताड़ा को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अभियुक्त ने शराब को देवघर से लाकर बरियारपुर ले जाने की बात स्वीकार की है। पुलिस उससे पूछताछ कर शराब तस्करी के नेटवर्क का पता लगा रही है। थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि, 118 पेटी शराब के साथ एक पिकअप वैन जब्त की गई है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और तस्करी में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है。

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खिड़की तोड़ घर में घुसे चोर, दो लाख के जेवर व नकदी की चोरी

धरहरा, एक संवाददाता। धरहरा थानाक्षेत्र के दशरथी गांव में सोमवार की रात चोरों ने प्रदीप कुमार बिंद के घर में घुसकर करीब दो लाख रुपये की संपत्ति चोरी कर ली। चोर घर के पीछे लगी फॉल्स ईंट की खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया और कमरे में रखे ट्रंक व बक्से को तोड़कर सोने के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गया। पीड़ित के अनुसार, चोरी गए सामानों में करीब डेढ़ लाख रुपये मूल्य के सोने का कंगन, मंगलसूत्र और कान की बाली के अलावा 40 हजार रुपये नकद शामिल हैं। प्रदीप कुमार मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाते हैं। घटना की रात वह पत्नी के साथ पुराने घर में सोए हुए थे। जिस कमरे में चोरी हुई, उसमें उनकी मां मीरा देवी रहती हैं। मीरा देवी उसी दिन पूजा के लिए देवघर गई थीं। घर के दूसरे कमरे में प्रदीप के भांजे-भांजी किशन कुमार (10), शुभम कुमार (8), सुप्रिया (8) और लक्ष्मी कुमारी (6) सो रहे थे, लेकिन उन्हें चोरी की भनक तक नहीं लगी। मंगलवार सुबह करीब छह बजे घरवालों को घटना की जानकारी मिली। इसके बाद 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी गई। थानाध्यक्ष सोनू कुमार ने बताया कि आवेदन मिलने पर मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।

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भाई की डांट से नाराज छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाया, रेफर

धरहरा, एक संवाददाता। धरहरा थानाक्षेत्र के धरहरा दास टोला में मंगलवार दोपहर भाई की डांट से नाराज कक्षा दसवीं की छात्रा मुस्कान कुमारी (20) ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धरहरा लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बताया गया कि, मुस्कान अपनी सहेली के साथ कहीं जाने वाली थी। इसी दौरान उसके भाई दीपक कुमार ने उसे बाहर जाने से मना करते हुए डांट-फटकार लगाई। इसके बाद छात्रा ने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। कुछ देर बाद तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। घटना के बाद परिवार के लोग चिंतित हैं। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। थानाध्यक्ष सोनू कुमार ने बताया कि, घटना की जानकारी मिली है। आवेदन मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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पोक्सो मामले में नामजद गिरफ्तार, भेजा गया जेल

टेटियाबंबर, एक संवाददाता। टेटियाबंबर थाना पुलिस ने पोक्सो एक्ट के एक मामले में कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी में नामजद एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार, थाना कांड संख्या 34/26 के तहत दर्ज इस मामले में पुलिस काफी दिनों से आरोपी की तलाश कर रही थी। थानाध्यक्ष मुकेश कुमार केहरी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कटियारी पंचायत अंतर्गत कुंडी गांव निवासी सोनू कुमार उर्फ रितिक रोशन को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। यह जानकारी थानाध्यक्ष ने दी।