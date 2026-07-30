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साढ़े पांच किलो डोडा सहित तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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पुलिस ने मंगलवार शाम डोटा तस्कर आजाद खां को गिरफ्तार किया। उसके पास से 5.670 किलो डोडा बरामद हुआ। प्रभारी निरीक्षक कुंवर बहादुर सिंह की टीम ने गश्त के दौरान लक्ष्मियापुर से एक संदिग्ध को पकड़ा, जिसके पास डोडा था। आरोपी ट्रक चालकों को डोडा बेचने का काम करता था।

साढ़े पांच किलो डोडा सहित तस्कर गिरफ्तार

पुलिस ने मंगलवार की शाम डोटा तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 5.670 किलो डोडा बरामद हुआ। प्रभारी निरीक्षक कुंवर बहादुर सिंह ने बताया, मंगलवार की शाम वह टीम के साथ गश्त पर रहे थे, तभी लक्ष्मियापुर से बुझिया जाने वाले रास्ते पर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। उसे शक के आधार पर पकड़ा गया। बोरी की तलाशी ली गई तो उसके पास से 5.670 किलो डोडा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम आजाद खां निवासी आसपुर गौंटिया थाना भोजीपुरा बताया। डोडा ट्रक चालकों को चोरी छिपे बेचता।

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