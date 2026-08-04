मुठभेड़ के बाद पशु तस्कर को दबोचा

फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में पुलिस ने एक पशु-तस्कर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी भाग गया। पुलिस ने मौके से तीन पशु, एक बोलेरो, एक अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। घायल आरोपी का इलाज मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है।

नूंह, सरसमल। फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक पशु-तस्कर को दबोचने में कामयाबी पाई है। जबकि उसका एक साथी मौके से भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने मौके से तीन पशु, एक बोलेरो गाड़ी, एक अवैध हथियार और दो कारतूस बरामद किए हैं।

पुलिस की गश्त और सूचना सीएस स्टाफ फिरोजपुर झिरका के एसआई महेंद्र सिंह सोमवार-मंगलवार रात को अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक सूचना मिली कि राजस्थान के थाना पहाड़ी क्षेत्र के गांव घाटमीका निवासी जाबिर और नीमलीका बास निवासी साहुन अवैध हथियारों के बल पर पशु-तस्करी से जुड़े कार्यों में संलिप्त हैं। सूचना में बताया गया कि दोनों आरोपी बोलेरो गाड़ी में पशुओं को बांधकर दोरखी गांव से बीवा, बसईमेव, धोलेट और हाजीबास मार्ग से राजस्थान की ओर ले जाएंगे।

नाकाबंदी और मुठभेड़ सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बीवा गांव के पास पहाड़ी रोड पर नाकाबंदी की। कुछ समय बाद पहाड़ी की ओर से एक बोलेरो तेज रफ्तार में आती दिखाई दी। नाकाबंदी देखकर चालक ने वाहन को वापस मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जल्दबाजी में गाड़ी बंद हो गई । इसके बाद बोलेरो में सवार एक युवक बराबर वाली सीट से उतरकर भागने लगा और उसने पुलिस टीम पर पर गोली चला दी। वहीं चालक सीट पर बैठा युवक भी वाहन से निकलकर भागा तथा उसने भी पुलिस टीम पर गोली चलाई।

गिरफ्तारी और बरामदगी पुलिसकर्मियों द्वारा चेतावनी देने के बावजूद आरोपी ने दोबारा से गोली चलाई। इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में गोली चालक के बाएं पैर के घुटने के पास लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। घायल आरोपी को पुलिस ने मौके पर काबू कर लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम-पता घाटमीका थाना पहाड़ी, जिला डीग निवासी जाबिर बताया। वहीं, गोली चलाकर फरार हुए दूसरे आरोपी की भी पहचान भी कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देशी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद किया है। वाहन की तलाशी लेने पर उसके अंदर तीन पशु मिले। तीनों के मुंह और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। डीएसपी फिरोजपुर झिरका हरदीप सिंह ने बताया कि घायल आरोपी को उपचार के लिए शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज नल्हड़ भेजा गया। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फरार आरोपी की तलाश जारी है।