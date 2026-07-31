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किशोरी से दुष्कर्म करने वाला आरोपी युवक गिरफ्तार

By Mulit Tyagi
हिन्दुस्तान, हापुड़
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कोतवाली पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे वायरल वीडियो की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाते रहा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।

किशोरी से दुष्कर्म करने वाला आरोपी युवक गिरफ्तार

कोतवाली पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नगर के एक मोहल्ला निवासी महिला ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया था कि उसकी नाबालिग पुत्री कक्षा 11 की छात्रा है। कालेज में पढ़ते समय मोहल्ला चमरी निवासी नितिन के साथ पुत्री की मित्रता हो गई और दोनो के मध्य प्रेम-प्रसंग शुरू हो गया । पीड़िता ने बताया कि आरोपी नितिन उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर माह मार्च में अपने भाई के साले की सोसाईटी में दिल्ली रोड पर ले गया था। जहां उसकी पुत्री के साथ जबरन शारीरिक संबंध बाएं और बिना बताए उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। पुत्री ने विरोध किया तो आरोपी ने धमकी देते हुए किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। तभी से आरोपी उसकी नाबालिंग पुत्री के साथ वीडियो का भय दिखाकर शारीरिक संबंध बनाता रहा。

आरोपी के खिलाफ शिकायत

पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने पुत्री से अपने दोस्त के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया , लेकिन पुत्री ने इंकार कर दिया। पुत्री ने उसे मामले की जानकारी दी तो उसने आरोपी से बात कर काफी समझाया और वीडियो डिलीट करने के लिए कहा लेकिन वह लगातार पुत्री को बदनाम करने की धमकी देते रहा। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

अर्रेस्ट और पुलिस कार्यवाही

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई थी। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को प्रीत विहार बिजली घर के पास से गिरफ्तार कर लिया है।

सामान्य प्रश्न

आरोपी को कब गिरफ्तार किया गया?
आरोपी को प्रीत विहार बिजली घर के पास से गिरफ्तार किया गया।
Mulit Tyagi

लेखक के बारे में

Mulit Tyagi

मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।

कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।

कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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