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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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झिंझाना थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित आरोपी आकिल को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने 8 मई 2026 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि आरोपी ने शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए लेकिन शादी से इनकार कर दिया। आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार

झिंझाना। थाना झिंझाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस के अनुसार, 8 मई 2026 को थाना क्षेत्र की एक युवती ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि ग्राम चन्दनपुरी निवासी आकिल पुत्र नसीम ने उससे विवाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाना झिंझाना में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।पुलिस

अधीक्षक शामली एन.पी. सिंह के निर्देश पर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम एवं महिला अपराधों से जुड़े वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना झिंझाना पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपी आकिल पुत्र नसीम निवासी ग्राम चन्दनपुरी, थाना झिंझाना को गिरफ्तार कर लिया।थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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