पॉक्सो एक्ट का फरार आरोपी गिरफ्तार
भीरा थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी गौरव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 20 वर्षीय गौरव को मैलानी तिराहे के पास पकड़ा। आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जिला जेल भेजा गया।
भीरा थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 20 वर्षीय गौरव पुत्र गिरवर निवासी ग्राम जनकापुर पोस्ट भीरा को मैलानी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे जिला जेल भेज दिया गया।
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