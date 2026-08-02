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अपहरण का आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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फतेहपुर में मलवां पुलिस ने अमौरा गांव निवासी सत्यम के खिलाफ किशोरी के अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी फरार था, जिसे रविवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि अपहृत किशोरी की बरामदगी एक अगस्त को कर ली गई थी।

अपहरण का आरोपी गिरफ्तार

फतेहपुर। मलवां पुलिस ने थाना क्षेत्र के अमौरा गांव निवासी सत्यम पुत्र दिनेश के खिलाफ एक किशोरी के अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। रविवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी की गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश किया है। पुलिस ने बताया कि अपहृत किशोरी की बरामदगी एक अगस्त को ही कर ली गई थी।

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