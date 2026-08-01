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कैमूर पुलिस ने छापेमारी कर 41 आरोपितों को पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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कैमूर पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 24 घंटों में विभिन्न मामलों में 41 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 28 शराब सेवन और सात शराब तस्करी के आरोपित हैं। पुलिस ने कई अन्य मामलों में भी आरोपितों को पकड़ा और बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद की।

कैमूर पुलिस ने छापेमारी कर 41 आरोपितों को पकड़ा
कैमूर पुलिस ने छापेमारी कर 41 आरोपितों को पकड़ा

कैमूर पुलिस ने छापेमारी कर 41 आरोपितों को पकड़ा सबसे अधिक 28 शराब सेवन और शराब तस्करी में सात की गिरफ्तारी पुलिस ने एससीएसटी, एनडीपीएस, चोरी मामले के आरोपितों को पकड़ा भभुआ, कार्यालय संवाददाता।

विशेष अभियान की जानकारी

कैमूर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 24 घंटों में विभि मामलों में 41 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। सबसे अधिक 28 शराब सेवन और सात आरोपित शराब तस्करी में गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट के तीन, एनडीपीएस एक्ट, चोरी, वारंट से जुड़े एक-एक आरोपितों को पकड़ा है। इस दौरान पुलिस ने तीन मोटरसाइकिल, एक मोबाइल, 30 ग्राम हेरोइन भी बरामद किया है। विशेष अभियान के दौरान 283 वाहनों की जांच की गई। यातायात नियमों का अनुपालन नहीं करनेवाले चालकों से चार लाख रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है।

गिरफ्तार आरोपितों के बारे में

बेलांव पुलिस ने शराब मामले में सोनाव के तेंगा सिंह, खरेंदा के दूधनाथ बिंद, मातर के अर्जुन कुमार, चैनपुर के नाटी निवासी केदार प्रसाद को पकड़ा है। कुदरा पुलिस ने बक्सर के आलोक कुमार, चेनारी पेबंदी के विनय पाल, नेवरास के कन्हैया रस्तोगी, कुदरा के रविंद्र शर्मा, मोकरा के सुबोध कुमार सिंह की गिरफ्तاری की है। करमचट पुलिस ने सबार के राजा चंद्रवंशी, नुआंव पुलिस ने पजरांव के सुग्रीम कुमार, चैनपुर पुलिस ने बिड्डी के संजय बिंद को पकड़कर कोर्ट में पेश किया। दुर्गावती पुलिस ने सोनहन के पंची निवासी रामप्रवेश राम, सागर के अभिमन्यु सिंह, कंदवा के चिड़ई निवासी वंशी राम, बबरी के पचोरकर निवासी रिंकू प्रसाद को गिरफ्तार किया। भगवानपुर पुलिस ने डुमरकोन के रविकांत कुमार, बडिहवा के सुभाष यादव, चांद पुलिस ने मंझोरी के कृष्णा कुमार, लोहरा के निरज कुमार के अलावा विभिन्न थानों की पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार किया है। कैप्शन- सोनहन थाना क्षेत्र के विशुनपुरा में मवेशियों के साथ गिरफ्तारी के बाद शनिवार को मेडिकल जांच कराने के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंची पुलिस。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कैमूर पुलिस ने कितने आरोपितों को गिरफ्तार किया है?
कैमूर पुलिस ने 41 आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
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