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अवैध तमंचा व कारतूस संग युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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फोटो : 05 एसकेएन 19 : कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में आया तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार युवक

अवैध तमंचा व कारतूस संग युवक गिरफ्तार

संतकबीरनगर, निज संवाददाता। कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने मंगलवार को केरमुआ चौराहे से नहर के रास्ते दुघरा जाने वाले मार्ग पर पानी की टंकी के पास से घेरेबंदी करके तमंचा कारतूस के साथ युवक को दबोच लिया। कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया एसआई जयराम यादव सहयोगी कांस्टेबल अनिल कुमार, कांस्टेबल शिवा दूबे के साथ क्षेत्र प्रार्थना पत्र की जांच में केरमुआ चौराहे पर पहुंचे थे। उसी दौरान सूचना के आधार पर 315 बोर के अवैध तमंचा व कारतूस के साथ युवक को पकड़ा। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी की पहचान 19 वर्षीय शिवनारायन चौहान निवासी सिरमोहनी कोतवाली खलीलाबाद के रूप में हुई।

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पकड़े गए आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया।

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