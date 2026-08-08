दुष्कर्म, हमले के आरोपी के घर से हथियार और लैपटॉप बरामद
नागपुर में पुलिस ने 19 वर्षीय आरोपी निर्मय माधव पखारे के घर पर छापा मारा, जहां से धारदार हथियार, लैपटॉप और गर्भनिरोधक सामग्री जब्त की गई। आरोपी पर 30 घंटे तक नाबालिग को बंधक बनाने और चाकू से हमला करने का आरोप है। वर्तमान में आरोपी न्यायिक हिरासत में है और अस्पताल में इलाज जारी है।
नागपुर, एजेंसी। बंधक बनाकर नाबालिग से दुष्कर्म और चाकू से हमले के मामले में पुलिस ने 19 वर्षीय आरोपी निर्मय माधव पखारे के ठाणे स्थित आवास पर छापा मारकर धारदार हथियार, लैपटॉप और बड़ी मात्रा में गर्भनिरोधक सामग्री जब्त की है। फिलहाल, आरोपी न्यायिक हिरासत में है और उसे सीने में दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां उसकी हालत स्थिर है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने युवती को 30 घंटे से अधिक समय तक बंधक बनाकर रखा और उसके हाथ-पैर बांध दिए थे। उस पर चाकू से बीस वार भी किए थे। पीड़िता को नागपुर के डिंगोरी इलाके में किराये के कमरे से पुलिस ने मुक्त कराया था।
पुलिस ने बताया कि छापे में आरोपी के घर से जब्त सामान को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। आरोपी के माता-पिता अलग रहते हैं। वह बड़े भाई के साथ रह रहा था। पीड़िता के मोबाइल का लॉक खोल लिया गया है। उसमें मौजूद चैट, कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल सामग्री की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता की आरोपी से दोस्ती इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी।
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