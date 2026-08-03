फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
सकलडीहा पुलिस ने रविवार को फरार गोविंद राय को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। आरोपी ने 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर घर से भागा लिया था। पुलिस ने लड़की को सुरक्षित बरामद किया और आरोपी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था।
सकलडीहा। कोतवाली पुलिस ने रविवार को फरार चल रहे एक युवक को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप है कि युवक ने कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर महाराष्ट्र भगा ले गया था। पुलिस ने लड़की को सकुशल बरामद कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी गोविंद राय ने बीते 11 जुलाई को एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया था। घटना के बाद परिजनों की तहरीर पर कोतवाली में अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी लड़की को लेकर महाराष्ट्र चला गया है।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के पुणे में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र निषाद, नई बाजार चौकी प्रभारी जनक सिंह, सुरेश यादव और हेमंत राज शामिल थे।
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