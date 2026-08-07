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नानकमत्ता में 35 ग्राम स्मैक के साथ महिला तस्करी के आरोप में गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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एसओटीएफ कुमाऊं रेंज और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम मझोला बिडौरा गांव में छापेमारी कर एक महिला को स्मैक तस्करी में गिरफ्तार किया है।

नानकमत्ता में 35 ग्राम स्मैक के साथ महिला तस्करी के आरोप में गिरफ्तार

नानकमत्ता। एसओटीएफ कुमाऊं रेंज और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने मझोला बिडौरा गांव में छापेमारी कर 35.08 ग्राम स्मैक के साथ महिला को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 960 रुपये नकद भी बरामद हुए। पुलिस ने 30 वर्षीय बलजीत कौर पत्नी छिन्दर सिंह, निवासी ग्राम बिडौरा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। गुरुवार को उपनिरीक्षक दीपा अधिकारी के नेतृत्व में एसओटीएफ टीम स्थानीय पुलिस के साथ गांव पहुंची। टीम ने घर के बाहर महिला और चार-पांच युवकों को देखा। पुलिस की गाड़ी देखते ही युवक खेतों की ओर भाग गए।

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