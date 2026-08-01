पुलिस ने फरार गोमांस तस्कर को किया गिरफ्तार
मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार सुबह पुलिस ने गोवध अधिनियम के आरोपी सिराजुद्दीन उर्फ बचाऊ को गिरफ्तार किया। आरोपी गोमांस को बिहार से लाकर बेचता था। पुलिस ने पहले भी चार संदिग्धों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी की गिरफ्तारी में पुलिस ने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।
पीडीडीयू नगर, संवाददाता। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के दुलहीपुर से शुक्रवार की सुबह पुलिस ने गोवध अधिनियम के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आरोपी गोमांस बिहार से लाकर अन्य जगहों पर बेचता था। पुलिस आरोपी को संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया। इसके पहले चार आरोपियों को पुलिस जेल भेज चुकी है। मुगलसराय कोतवाली प्रभारी ने बताया कि बीते 20 मई सतपोखरी गांव स्थित एक किराये की दुकान पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी में 70.760 किलोग्राम गोमांस तथा मांस काटने के उपकरण एक चापड़, तीन चाकू, दो रेती एवं एक कुल्हाड़ी बरामद हुआ था। मौके से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि दो अभियुक्त फरार हो गए थे।
इस दौरान मुकदमा दर्जकर आरोपियों की तलाश कराई जा रही थी। इसी दौरान पिछले दिनों एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जबकि एक आरोपी फरार चल रहा था। वही शुक्रवार की सुबह मुखिबर से सूचना मिली कि सिराजुद्दीन उर्फ बचाऊ अपने घर दुलहीपुर आया हुआ है। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस टीम के साथ पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अवैध रूप से गोवंशीय मांस के परिवहन एवं बिक्री में संलिप्त था। गोमांस बिहार राज्य के भभुआ क्षेत्र से लाकर बेचता था। पुलिस टीम में थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह, एसआई अजय कुमार, सिपाही सुशील यादव, रितेश सिंह, अभिषेक मौर्य आदि शामिल रहे।
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