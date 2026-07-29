Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ट्रक लूटकर आग लगाने के वांछित को किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

- 36 रेडीमेड शर्ट व 12 साड़ियां बरामद- दो आरोपी पहले जा चुके हैं जेलसौरिख, संंवाददाता। पुलिस ने ट्रक में लदे माल की चोरी कर वाहन में आग लगाने के मामले

ट्रक लूटकर आग लगाने के वांछित को किया गिरफ्तार

सौरिख, संवाददाता। पुलिस ने ट्रक में लदे माल की चोरी कर वाहन में आग लगाने के मामले में फरार चल रहे एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 36 रेडीमेड शर्ट और 12 साड़ियां बरामद हुई हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। थानाध्यक्ष नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बुधवार को बहादुरपुर अंडरपास के पास सर्विस रोड से बिजेंद्र सिंह उर्फ डिम्पू भदौरिया (35) निवासी जगतपुर, थाना ऐरवा कटरा, जिला औरैया को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार वह सात जून को दर्ज ट्रक लूटकांड और वाहन में आग लगाने के मामले में वांछित चल रहा था।

पुलिस के मुताबिक, गाजियाबाद निवासी ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारी रुपेश तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि आरोपियों ने उनके ट्रक से लदा माल बेईमानी से निकाल लिया और साक्ष्य मिटाने की नीयत से वाहन में आग लगा दी। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने 12 जून को विनूप चौहान उर्फ भोलू निवासी मैनपुरी तथा राजन चंदेल निवासी किसई जगदीशपुर, सौरिख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तीसरा आरोपी बिजेंद्र सिंह फरार चल रहा था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया।पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी के 36 रेडीमेड शर्ट और 12 साड़ियां बरामद की हैं। मामले में पुलिस ने चोरी, माल का गबन, साक्ष्य मिटाने और अन्य संबंधित आरोपों में कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।गिरफ्तारी टीम में थानाध्यक्ष नागेंद्र सिंह, उपनिरीक्षक देवीसहाय वर्मा, कांस्टेबल राजेश सिंह और कांस्टेबल निर्भय सिंह शामिल रहे।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Crime News Kannauj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।