ट्रक लूटकर आग लगाने के वांछित को किया गिरफ्तार

सौरिख, संवाददाता। पुलिस ने ट्रक में लदे माल की चोरी कर वाहन में आग लगाने के मामले में फरार चल रहे एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 36 रेडीमेड शर्ट और 12 साड़ियां बरामद हुई हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। थानाध्यक्ष नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बुधवार को बहादुरपुर अंडरपास के पास सर्विस रोड से बिजेंद्र सिंह उर्फ डिम्पू भदौरिया (35) निवासी जगतपुर, थाना ऐरवा कटरा, जिला औरैया को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार वह सात जून को दर्ज ट्रक लूटकांड और वाहन में आग लगाने के मामले में वांछित चल रहा था।

पुलिस के मुताबिक, गाजियाबाद निवासी ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारी रुपेश तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि आरोपियों ने उनके ट्रक से लदा माल बेईमानी से निकाल लिया और साक्ष्य मिटाने की नीयत से वाहन में आग लगा दी। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने 12 जून को विनूप चौहान उर्फ भोलू निवासी मैनपुरी तथा राजन चंदेल निवासी किसई जगदीशपुर, सौरिख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तीसरा आरोपी बिजेंद्र सिंह फरार चल रहा था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया।पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी के 36 रेडीमेड शर्ट और 12 साड़ियां बरामद की हैं। मामले में पुलिस ने चोरी, माल का गबन, साक्ष्य मिटाने और अन्य संबंधित आरोपों में कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।गिरफ्तारी टीम में थानाध्यक्ष नागेंद्र सिंह, उपनिरीक्षक देवीसहाय वर्मा, कांस्टेबल राजेश सिंह और कांस्टेबल निर्भय सिंह शामिल रहे।