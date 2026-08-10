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दोपहिया वाहन चुराने वाला गिरफ्तार, चार बाइक बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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योगेन्द्र सागर -नगर कोतवाली पुलिस ने चोरी की एक बाइक के साथ दबोचा, निशानदेही पर तीन अन्य

दोपहिया वाहन चुराने वाला गिरफ्तार, चार बाइक बरामद

गाजियाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। नगर कोतवाली पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी की चार बाइक बरामद की हैं। आरोपी चोरी की एक बाइक पर कार की फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूम रहा था। पूछताछ में आरोपी ने नगर कोतवाली, नंदग्राम और दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र से बाइक चोरी करने की बात स्वीकार की। इनमें से दो बाइक के पहिये और अन्य पुर्जे वह कबाड़ियों को बेच चुका था। एसीपी कोतवाली उपासना पांडेय ने बताया कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर नगर कोतवाली पुलिस रविवार देर रात रमतेराम रोड पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक युवक बाइक पर आता दिखाई दिया। पुलिस को देख उसने कुछ दूर पहले बाइक रोककर वापस मुड़ने का प्रयास किया। शक होने पर पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी की पहचान नंदग्राम थानाक्षेत्र के आश्रम रोड त्यागी मार्केट निवासी 37 वर्षीय गौरव त्यागी के रूप में हुई। उसके पास मौजूद बाइक पर आगे-पीछे नंबर प्लेट नहीं थी। जांच में पता चला कि बाइक के चोरी होने के संबंध में 21 जून को दिल्ली के शाहदरा थाने में मुकदमा दर्ज है। आरोपी बाइक के कागजात भी नहीं दिखा सका।

झाड़ियों में छिपाई थीं तीन बाइक

सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने अन्य बाइक चोरी करने की बात भी कबूल कर ली। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने पंजाब लाइन के पीछे झाड़ियों से तीन चोरी की बाइक बरामद कीं। एक बाइक आरोपी ने करीब एक महीने पहले घंटाघर की अनाज मंडी से चोरी की थी, जबकि दूसरी बाइक करीब 25 दिन पहले एमएमजी अस्पताल से चोरी की गई थी। तीसरी बाइक के संबंध में नंदग्राम थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज है। आरोपी ने करीब 35 दिन पहले इसे नंदग्राम क्षेत्र से चोरी करने की बात बताई। एसीपी का कहना है कि आरोपी के आपराधिक इतिहास, चोरी किए गए अन्य वाहनों और उन कबाड़ियों की जानकारी जुटा रही है, जिन्हें पुर्जे बेचे गए। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

आरोपी कौन है?
आरोपी 37 वर्षीय गौरव त्यागी है जो नंदग्राम थानाक्षेत्र के आश्रम रोड त्यागी मार्केट का निवासी है।
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