बिहार की दो महिलाएं गिरफ्तार, 12,400 रुपये नगद बरामद
महराजगंज में ठूठीबारी पुलिस ने भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया। उनके पास से 12,400 रुपये नगद और एक निर्वाचन पहचान पत्र बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में ठूठीबारी पुलिस ने बिहार की दो महिलाओं को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 12,400 रुपये नगद, एक निर्वाचन पहचान पत्र तथा एक फोटो बरामद किया है। मामले में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।एसपी शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थानाध्यक्ष ठूठीबारी अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच के दौरान दोनों महिलाओं को हिरासत में लिया। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान आरती मांझी (30) पत्नी सुलाक मांझी निवासी नरकटियागंज-बिहार तथा चन्द्रमुखी (25) पत्नी राजा मांझी, निवासी अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर-बिहार के रूप में हुई है।
तलाशी के दौरान उनके पास से 500 रुपये के 24 नोट, 200 रुपये का एक नोट तथा 100 रुपये के दो नोट सहित कुल 12,400 रुपये नगद बरामद हुए। इसके अलावा एक निर्वाचन कार्ड और एक फोटो भी बरामद की गई। पुलिस ने दोनों महिलाओं के विरुद्ध धारा 303(2) एवं 317(2) बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया है। प्रभारी कोतवाल अमित कुमार सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
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