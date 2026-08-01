अवैध हथियार के साथ दो अपराधी गिरफ्तार, एक देसी पिस्टल व 22 कारतूस बरामद

कटिहार, एक संवाददाता कटिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ आपराधिक घटना की योजना बना रहे दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। रोतारा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर स्थित एक फार्म हाउस में छापेमारी कर पुलिस ने दोनों के पास से एक देसी पिस्टल, 22 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने बताया कि 31 जुलाई को रोतारा थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी कि गोविंदपुर के एक फार्म हाउस में कुछ लोग अवैध हथियार के साथ किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने तत्काल छापेमारी की।

पुलिस को देखते ही दो व्यक्ति भागने लगे, लेकिन पुलिस बल की तत्परता से दोनों को पकड़ लिया गया।गिरफ्तार आरोपितों की पहचान पंजाब के तरनतारन जिले के पहड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत राम सिंहवाला निवासी गुरु साहिब सिंह (45) और विक्रमजीत सिंह (34) के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उनके पास से एक देसी पिस्टल, 22 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन तथा दो मोबाइल फोन बरामद किए गए। इस मामले में रोतारा थाना कांड संख्या 156/26 दर्ज कर दोनों आरोपितों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाया जा रहा है कि दोनों किस उद्देश्य से कटिहार पहुंचे थे तथा इनके अन्य साथियों या किसी आपराधिक गिरोह से संबंध हैं या नहीं।