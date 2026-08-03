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दो वारंटियों को गिरफ्तार कर किया चालान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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शाहगंज पुलिस ने रविवार को अलग-अलग स्थानों से दो वारंटियों को गिरफ्तार किया। संतोष मौर्या को एनडीपीएस एक्ट में और दिनेश कुमार को मारपीट और एससी-एसटी एक्ट के मामले में न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण गिरफ्तार किया गया। दोनों को विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय भेजा गया।

दो वारंटियों को गिरफ्तार कर किया चालान

शाहगंज। कोतवाली क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों से पुलिस ने रविवार को दो वारंटियों को गिरफ्तार कर चालान भेज दिया। पुरानी बाजार मोहल्ला निवासी संतोष मौर्या उर्फ नेउरा पुत्र जेठू मौर्या को एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में न्यायालय में हाजिर न होने पर गिरफ्तार किया गया। वहीं सुरिस गांव निवासी दिनेश कुमार पुत्र अरुण गौड़ को मारपीट और एससी-एसटी एक्ट से जुड़े मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित न होने पर गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायालय भेज दिया।

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