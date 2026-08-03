दो वारंटियों को गिरफ्तार कर किया चालान
शाहगंज पुलिस ने रविवार को अलग-अलग स्थानों से दो वारंटियों को गिरफ्तार किया। संतोष मौर्या को एनडीपीएस एक्ट में और दिनेश कुमार को मारपीट और एससी-एसटी एक्ट के मामले में न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण गिरफ्तार किया गया। दोनों को विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय भेजा गया।
शाहगंज। कोतवाली क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों से पुलिस ने रविवार को दो वारंटियों को गिरफ्तार कर चालान भेज दिया। पुरानी बाजार मोहल्ला निवासी संतोष मौर्या उर्फ नेउरा पुत्र जेठू मौर्या को एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में न्यायालय में हाजिर न होने पर गिरफ्तार किया गया। वहीं सुरिस गांव निवासी दिनेश कुमार पुत्र अरुण गौड़ को मारपीट और एससी-एसटी एक्ट से जुड़े मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित न होने पर गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायालय भेज दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें