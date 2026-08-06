अपहरण व पॉक्सो एक्ट के दो आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल

गिरफ्तारी की प्रक्रिया

एसपी केशव कुमार के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना प्रभारी संदीप कुमार सिंह, उपनिरीक्षक देवेंद्र नाथ यादव, उपनिरीक्षक गंगाराम यादव, उपनिरीक्षक विकास यादव तथा कांस्टेबल उमेश यादव और कृष्ण कुमार यादव क्षेत्र में गश्त एवं चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान थाना खड्डा क्षेत्र के अहिरौली निवासी सन्नी उर्फ अविनाश यादव पुत्र अशोक यादव तथा लक्ष्मीपुर पड़रहवा निवासी बलिहार पुत्र ठगई के रूप में हुई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी संदीप कुमार सिंह ने बताया कि कुछ दिन पूर्व अलग-अलग गांवों की नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर अपहरण करने के आरोप में दोनों के विरुद्ध अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार चल रहे थे, जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। बुधवार को दोनों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए जेल भेज दिया गया।