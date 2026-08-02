यूपी से शराब की खेप पटना ले जा रहे दो धंधेबाज गिरफ्तार

पेज पांच की लीड --------- कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सिमरी रोड में पुराना भोजपुर के समीप से गिरफ्तार किया, 475.20 लीटर विदेशी शराब बरामद सूचना मिलते ही एसडीपीओ पोलस्त कुमार को जानकारीदी गई स्कार्पियो का रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी होने की आशंका, जांच शुरू 02 स्कार्पियो पर लदा था शराब, नालंदा और जहानाबाद का धंधेबाज धराया फोटो संख्या- 05, कैप्सन- रविवार को नया भोजपुर थाने में गिरफ्तार शराब धंधेबाज के साथ पुलिस। डुमरांव, हमारे प्रतिनिधि। नया भोजपुर थाने की पुलिस ने रविवार की सुबह सिमरी रोड में पुराना भोजपुर के समीप छापेमारी कर दो स्कार्पियो पर लदी विदेशी शराब बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने शराब के दो धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। शराब की धंधे में इस्तेमाल स्कार्पियो का रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी होने का अनुमान है। वैसे पुलिस वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच कर रही हैं। सिमरी व चक्की प्रखंड की सीमाएं उत्तर प्रदेश से जुड़ती है। गंगा का दियारा इलाका होने के कारण शराब के धंधेबाज इसे सुरक्षित मानते है। यही कारण है कि इस इलाके से बाइक और चार पहिया वाहनों से बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी होती है। पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि दो चारपहिया वाहनों से शराब की खेप यूपी के रास्ते पहुंच रहा है। यह सूचना मिलते ही एसडीपीओ पोलस्त कुमार को जानकारीदी गई। इसके बाद थानाध्यक्ष चंदन कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने सिमरी रोड में वाहनों की छानबीन शुरू की।