यूपी से शराब की खेप पटना ले जा रहे दो धंधेबाज गिरफ्तार
पुलिस ने सिमरी रोड में पुराना भोजपुर के समीप छापेमारी कर 475.20 लीटर विदेशी शराब बरामद की। दो शराब के धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। स्कार्पियो का रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी होने का संदेह है। पुलिस मुख्य सरगना की तलाश कर रही है।
पेज पांच की लीड --------- कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सिमरी रोड में पुराना भोजपुर के समीप से गिरफ्तार किया, 475.20 लीटर विदेशी शराब बरामद सूचना मिलते ही एसडीपीओ पोलस्त कुमार को जानकारीदी गई स्कार्पियो का रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी होने की आशंका, जांच शुरू 02 स्कार्पियो पर लदा था शराब, नालंदा और जहानाबाद का धंधेबाज धराया फोटो संख्या- 05, कैप्सन- रविवार को नया भोजपुर थाने में गिरफ्तार शराब धंधेबाज के साथ पुलिस। डुमरांव, हमारे प्रतिनिधि। नया भोजपुर थाने की पुलिस ने रविवार की सुबह सिमरी रोड में पुराना भोजपुर के समीप छापेमारी कर दो स्कार्पियो पर लदी विदेशी शराब बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने शराब के दो धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। शराब की धंधे में इस्तेमाल स्कार्पियो का रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी होने का अनुमान है। वैसे पुलिस वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच कर रही हैं। सिमरी व चक्की प्रखंड की सीमाएं उत्तर प्रदेश से जुड़ती है। गंगा का दियारा इलाका होने के कारण शराब के धंधेबाज इसे सुरक्षित मानते है। यही कारण है कि इस इलाके से बाइक और चार पहिया वाहनों से बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी होती है। पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि दो चारपहिया वाहनों से शराब की खेप यूपी के रास्ते पहुंच रहा है। यह सूचना मिलते ही एसडीपीओ पोलस्त कुमार को जानकारीदी गई। इसके बाद थानाध्यक्ष चंदन कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने सिमरी रोड में वाहनों की छानबीन शुरू की।
पुलिस का प्रयास
पुलिस को देखते बढ़ा दी स्पीड सिमरी रोड में पुराना भोजपुर के समीप पुलिस को देखकर धंधेबाजों ने वाहन की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन, पुलिस ने स्कार्पियों का पीछा कर अपने कब्जे में ले लिया। स्कार्पियो की तलाशी के दौरान शराब की पेटिया निकलने लगी। पुलिस ने दोनों स्कार्पियो से लगभग 475.20 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने दोनों स्कार्पियो को जब्त कर लिया है। पुलिस को इस बात की आशंका है कि जब्त स्कार्पियो का रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी है। इसकी जांच परिवहन विभाग से की जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही वाहन की स्थिति साफ हो पाएगी।
एफआईआर की प्रक्रिया
भोजपुर में नामजद एफआईआर उत्तर प्रदेश से सिमरी के दियारा इलाके के रास्ते शराब का खेप पटना ले जाया जा रहा था। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज की पहचान नालंदा जिला के हिलसा थाना क्षेत्र के अरवा गांव निवासी मिथिलेश ठाकुर के पुत्र रिशु कुमार और जहानाबाद जिला के हुलासगंज थाना के लाट गांव निवासी अवध बिहारी शर्मा के पुत्र आजाद कुमार के रुप में हुई है। इस मामले में पुलिस ने नया भोजपुर थाने में नामजद एफआईआर दर्ज की है। पुलिस इस मामले के मुख्य सरगना की तलाश में जुट गई हैं। (डुमरांव से अजय कुमार सिंह)
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