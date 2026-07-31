हत्या के आरोपित को किया गिरफ्तार, भेजा जेल
चौरी पुलिस ने हत्या के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। यह मामला एक युवक की हत्या से जुड़ा है, जिसके शव को पिछले महीने कुएं से बरामद किया गया था। मृतक की मां ने चार लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। आरोप है कि विवाद के चलते उसकी हत्या की गई।
सहार, संवाद सूत्र। चौरी पुलिस ने हत्या के एक नामजद आरोपित सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी के अनुसार बीते माह विशम्भरपुर स्थित एक कुएं से पुलिस ने एक शव बरामद किया था। इस मामले में मृतक की मां ने चार लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। मृतक की मां का आरोप है कि आरोपियों ने पहले उसके बेटे पर बकरी चोरी का आरोप लगाया था। इसी विवाद को लेकर सभी नामजद आरोपियों ने मिलकर उसके बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विशम्भरपुर निवासी रामानंद राम के पुत्र चितरंजन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है।
इस संबंध में थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने पुष्टि की है।
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