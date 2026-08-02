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बलात्कार के दो आरोपित गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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बरौनी में फुलवड़िया थाना पुलिस ने बलात्कार के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपितों की पहचान राकेश कुमार पांडेय (पटना) और अरविंद यादव (समस्तीपुर) के रूप में हुई है। यह कार्रवाई रविवार को की गई।

बलात्कार के दो आरोपित गिरफ्तार

बरौनी। फुलवड़िया थाना पुलिस ने रविवार को बलात्कार के आरोप में दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि पकड़ाये आरोपितों की पहचान पटना निवासी राकेश कुमार पांडेय व समस्तीपुर निवासी अरविंद यादव के रुप में हुई है।

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