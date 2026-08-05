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बेनीपुर:कार से विदेशी शराब के साथ दो धंधेबाज धराये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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मद्द निषेध पुलिस ने 3 अगस्त को बेनीपुर में एक कार से 108 लीटर विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कार की तलाशी ली, जिसमें अजय कुमार मंडल और कुलदीप सिंह को पकड़ा गया। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया और आगे की जांच चल रही है।

बेनीपुर:कार से विदेशी शराब के साथ दो धंधेबाज धराये

विजय कुमार राय,बेनीपुर। मद्द निषेध पुलिस भरत चौक से आगे पोहद्दी रोड में तीनबटिया के निकट एक कार में रखा 108 लीटर विदेशी शराब के साथ दो तस्कर को 3 अगस्त की देर शाम गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर कार का पीछा कर रोक कर तलाशी ली गई, तो उसमें 108 लीटर विदेशी शराब पाया गया तथा महीनाम निवासी अजय कुमार मंडल एवं रोहतक जिला के लखन माजरा थाना के गिरवाड़ गांव निवासी कुलदीप सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में एसएचओ श्रीनिवास पटेल ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर दो को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया तथा आगे की कार्रवाई चल रही है।

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