बेनीपुर:कार से विदेशी शराब के साथ दो धंधेबाज धराये
मद्द निषेध पुलिस ने 3 अगस्त को बेनीपुर में एक कार से 108 लीटर विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कार की तलाशी ली, जिसमें अजय कुमार मंडल और कुलदीप सिंह को पकड़ा गया। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया और आगे की जांच चल रही है।
विजय कुमार राय,बेनीपुर। मद्द निषेध पुलिस भरत चौक से आगे पोहद्दी रोड में तीनबटिया के निकट एक कार में रखा 108 लीटर विदेशी शराब के साथ दो तस्कर को 3 अगस्त की देर शाम गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर कार का पीछा कर रोक कर तलाशी ली गई, तो उसमें 108 लीटर विदेशी शराब पाया गया तथा महीनाम निवासी अजय कुमार मंडल एवं रोहतक जिला के लखन माजरा थाना के गिरवाड़ गांव निवासी कुलदीप सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में एसएचओ श्रीनिवास पटेल ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर दो को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया तथा आगे की कार्रवाई चल रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें